鄰居爆柯文哲老家「好幾個月沒人進出」 柯將搭車回新竹探望柯爸

民眾黨主席柯文哲今天交保直接回台北住家，並跨過家人準備火爐過火去霉運。外傳他將搭車回新竹探望生病住院的柯爸，老家鄰居透露，柯爸、柯媽已經好幾個月沒回來，柯文哲胞妹柯美蘭有請街坊鄰居幫忙打掃、照看老家。

柯文哲涉及京華城案，收押禁見快4個月，今天交保後在妻子陳佩琪陪同下直接回台北住家，跨過家人準備火爐過火去霉運。柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。他表示相信自己不是會貪汙圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。

由於柯文哲收押禁見期間，柯爸柯承發一度病危住進加護病房，外界十分關心柯爸狀況。民眾黨新竹黨部主委李國璋透露，柯爸已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通，還是希望媒體朋友千萬不要去他家打擾，不要再守在門口，不論在台北或新竹，都應該保留最起碼的隱私空間。

柯文哲新竹老家的鄰居表示，柯媽家已經好幾個月沒人進出，「都沒人回來」，街坊鄰居也不知道柯文哲今天交保，大家都是受柯美蘭所託，幫忙打掃、照看一下老家，至於柯爸身體狀況，畢竟是別人家隱私，不好意思也不方便打聽。

民眾黨新竹黨部主委李國璋透露，柯爸已經能夠靠鼻胃管進食補充營養，精神狀況也很好，也能非常穩定和外界基本溝通。記者黃羿馨／攝影

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