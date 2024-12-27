柯文哲被押114天重獲自由 支持者北院外高喊加油

民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案件，遭羈押114天後，於今日（27日）凌晨3時16分，台北地方法院裁定以3000萬元交保並限制住居。經親友籌措交保金後，柯文哲於中午近1時在民眾黨員與黨工的攙扶陪同下步出法院，面露微笑登車離去。

柯文哲離開法院前，距北檢約百公尺的意見表達區已聚集大批支持者。他們高喊「人民的選擇柯文哲，我們的選擇柯文哲」及「阿伯辛苦了，我們都在」等口號，為柯文哲打氣並表達支持，場面溫暖動人。

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