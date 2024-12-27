柯文哲被押114天重獲自由 支持者北院外高喊加油
民眾黨主席柯文哲因涉及京華城等案件，遭羈押114天後，於今日（27日）凌晨3時16分，台北地方法院裁定以3000萬元交保並限制住居。經親友籌措交保金後，柯文哲於中午近1時在民眾黨員與黨工的攙扶陪同下步出法院，面露微笑登車離去。
柯文哲離開法院前，距北檢約百公尺的意見表達區已聚集大批支持者。他們高喊「人民的選擇柯文哲，我們的選擇柯文哲」及「阿伯辛苦了，我們都在」等口號，為柯文哲打氣並表達支持，場面溫暖動人。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言