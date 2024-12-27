影／蔡壁如辭台中市府顧問下一步？ 蔡：回到黨內大家團結

民眾黨前立委蔡壁如請辭台中市市府顧問，下一步怎麼走？蔡壁如今受訪時說，她想的是民眾黨該怎麼辦？在民眾黨很低迷的時間點，她心裡頭還是想要回到黨內，把大家團結在一起，共商2026年。

有想到如何回到黨中央？有找地方議長幫忙嗎？蔡壁如說，沒有。下個月19日民眾黨中央委員選舉，她按正常程序進到中央委員會，民眾黨就是庭議制度，參與黨部作業。

蔡壁如今天中午到台中市議會向市議會副祕書長劉淑媚辭行。她辭行前，在市議會門口受訪。蔡壁如說，台中市長盧秀燕覺得她請辭非常有勇氣，送她六個字，「勇氣、態度、承擔」，因為知道民眾黨是一個很小的黨，要在這麼低迷的情況之下回去，相當、相當辛苦，鼓勵她要好好加油，還跟她拍合照。

心情如何？蔡壁如說，她昨天難過到無法講話，半夜知道柯可以交保，大家都期待柯趕快都出來，她本來也想要去北院看柯他，不過法院說「柯出來不能跟證人接觸」，這是個問題。

蔡壁如指出，柯叫大家要按照日常好好生活，她今天白天、下午都有行程，她下午要去參加慈善機構園遊會，所以想了很久，法院又說柯不能跟證人接觸，不然又要羈押，所以她想還是等柯心情平靜了，她再找時間去看看柯。

至於辭市府顧問，下一步要怎麼走？蔡壁如說，她沒有想到自己下一步該怎麼走，當時的想法就是要選民眾黨中央委員，她想的是民眾黨該怎麼辦？當然有柯文哲出來可以帶領我們一起往前走，但在民眾黨很低迷的時間點，她心裡頭還是想要回到黨內，跟大家團結在一起，共商2026年民眾黨如何往前走。

蔡壁如指出，她現在只希望民眾黨在這麼低迷的情況之下，她能夠到黨部去把大家團結在一起，共商民眾黨如何往前走，這是她此時此刻的心境，同時也是她毅然決然拿出我義無反顧的態度，辭掉台中市政府顧問，要回到民眾黨，來讓民眾黨往前走的動力。

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