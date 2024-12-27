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「橘子」許芷瑜男友稱柯文哲家藏現金 北檢擬查財產來源

中央社／ 台北27日電
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見快四個月，交保後直接回家面露微笑。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見快四個月，交保後直接回家面露微笑。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

北檢偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，並通緝滯留海外的許芷瑜。許芷瑜男友證稱，柯文哲與陳佩琪為了家中鉅額現金吵架。此部分，北檢擬朝財產來源不明罪方向偵辦。

台北地檢署偵辦京華城案與柯文哲政治獻金案，認定前北市長、民眾黨主席柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑計28年6月。

北檢指出，柯文哲與威京集團主席沈慶京關係良好，多次於威京總部與陶朱隱園等地見面，綽號「橘子」的柯文哲秘書許芷瑜居間聯繫並陪同造訪。檢廉曾於今年9月間搜索許芷瑜住處，以證人身分2度傳喚許芷瑜的林姓男友作證，並從林男身上查扣許芷瑜委託保管的手機。

林男證稱，許芷瑜曾向他提到，5月到6月間，柯文哲與妻子陳佩琪因在家中放了6000萬元至3億元的現金而吵架。

北檢認為，由於林男證詞與柯文哲所涉金流的數字顯不相當，為釐清疑點，此部分可能列入貪污治罪條例的財產來源不明罪方向偵辦。

此外，檢廉搜索柯文哲辦公處所時，曾於垃圾桶搜獲撕碎的便條紙，經檢察官拼湊後，紙條正面寫著「1.木可內帳有無洩漏？帳本？自我檢查 2. 晶華→orange出國 3.太高調、李文宗 4.陳其邁 高雄國賓飯店1149％」，反面寫著「金主」。

北檢進一步勘驗柯文哲與許芷瑜的手機對話紀錄時，3月26日柯文哲曾傳訊息給許芷瑜，內容是「按照這一種用錢的速度，你那400萬恐怕要存好，不到最後款都不拿出來用，先用李文娟（木可公司負責人）的選舉剩餘款去處理」。

北檢認為，柯文哲涉收受賄賂後交由許芷瑜保管，許芷瑜今年8月27日返國後，受到柯文哲指示，急於8月29日上午4時10分訂購機票，當天搭機赴日本。

北檢指出，檢察官要求許芷瑜返台未果，經合法傳喚仍無正當理由不到庭且拘提無著，甚至迄今未歸，依法發布通緝，並已函請外交部領事事務局廢止註銷許芷瑜的護照，循司法互助模式，請求遣返許芷瑜回台。

京華城 柯文哲 許芷瑜

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