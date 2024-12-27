影／近百名小草北院外迎接柯文哲…小草深情吶喊 阿伯揮手致意
民眾黨主席柯文哲深陷京華城等案，遭收押114天，今天凌晨3點16分左右，台北地院裁定3000萬交保、限制住居，柯文哲親友籌到交保金後，今天中午近1點，柯文哲在民眾黨員、黨工的攙扶與陪伴下，終於露出微笑走出法院，並搭車離去。不過北檢今天強調將會抗告。
有許多小草在北檢一百公尺外的意見表達區聚集，在柯文哲座車到來之前，暖心高喊「人民的選擇柯文哲，我們的選擇柯文哲」，「阿伯辛苦了，我們都在」等口號迎接。
柯文哲搭車離去後，如期「應約」，搭車至北檢一百公尺外的意見表達區，搖下車窗向近百名小草揮手致意，期間一名支持者深情喊「阿伯！阿伯！」。
柯文哲離去後，現場小草仍遲遲不離去，聚集在一起繼續喊「人民的選擇柯文哲，我們的選擇柯文哲」，「阿伯辛苦了，我們都在」，更有人喊「未來我們將會陪阿伯走更艱難的路」，不少支持者落淚、眼眶泛黃。
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