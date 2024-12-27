快訊

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

聽新聞
0:00 / 0:00

影／感謝小草…柯文哲：四個月的等待 你們沒有離開

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲中午以3000萬元交保，過了114天終於回家。柯文哲在家門前受訪，感謝支持者時數度哽咽。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席柯文哲中午以3000萬元交保，過了114天終於回家。柯文哲在家門前受訪，感謝支持者時數度哽咽。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲因涉貪遭起訴，今中午交保獲釋。柯文哲臉書寫下步入家門前的感想，他要謝謝許多不知道名字的人，給他力量，謝謝四個月的等待，沒有離開。柯文哲也貼出一段驅車離開台北地院時的影片，面對支持者高喊加油，讓柯文哲一度狀似哽咽，拿出衛生紙擦拭濕潤的鼻頭。

柯文哲在臉書中貼文表示，回家的路上，他想起過去好多個被提訊、被押解回看守所的那些清晨與黑夜，不管多晚、不管是否下著雨，舉牌支持、聲援著他的朋友，沒有離開。

柯文哲說，雖然他始終不知道這些人的名字，但那遙遠的一個手勢、一個無聲的口型，確實在他最沮喪的時候，支持了他、給他力量。無論鼓勵他的是誰，請讓他表達他的感謝。

柯文哲說，他知道，人生不會永遠一帆風順，他也經常遭遇困境，但人生最難，就是面對挫折打擊，卻沒有失去對人世間的熱情。他仍感謝上蒼，給他這個機會反省自己的人生。但他相信他不是圖利、貪汙、甚至違法的人。

柯文哲表示，他也不會因為這個人生中的重大挫折，而在心中充滿仇恨，他還是會努力用正面的力量，讓台灣變得更好。

文末，羈押四個月的柯文哲表示，他先回家了，陪家人、盡孝道，很多一言難盡，就待真相還原。

京華城 柯文哲

延伸閱讀

王世堅：柯文哲認罪道歉 才能讓民眾黨浴火重生

押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人

柯文哲3000萬交保 微笑步出北院一度踉蹌

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

相關新聞

重獲自由！ 柯文哲交保步出法院前一刻 終於露出微笑

柯文哲下午1時利用院、檢連通的司法新廈建築物的台北地檢署樓梯在法警、黨工們的陪伴下走出法院，法院內、外擠滿支持群眾吶喊「...

押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，台北地院今天裁定3000萬交保。柯文哲交保後回到住家外發表簡短談話，柯...

鄰居爆柯文哲老家「好幾個月沒人進出」 柯將搭車回新竹探望柯爸

民眾黨主席柯文哲今天交保直接回台北住家，並跨過家人準備火爐過火去霉運。外傳他將搭車回新竹探望生病住院的柯爸，老家鄰居透露...

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時...

交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保，目前民眾黨主要黨公職正在努力籌錢，希望今天內籌出錢。關於「交保金」，聯合新聞網列舉出交保金額排行榜，其中不乏商界大咖和政界人物。

京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇等人依貪汙違背職務行賄罪、圖利罪起訴，被具體求處有期徒刑12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。