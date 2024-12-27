影／感謝小草…柯文哲：四個月的等待 你們沒有離開

民眾黨主席柯文哲因涉貪遭起訴，今中午交保獲釋。柯文哲臉書寫下步入家門前的感想，他要謝謝許多不知道名字的人，給他力量，謝謝四個月的等待，沒有離開。柯文哲也貼出一段驅車離開台北地院時的影片，面對支持者高喊加油，讓柯文哲一度狀似哽咽，拿出衛生紙擦拭濕潤的鼻頭。

柯文哲在臉書中貼文表示，回家的路上，他想起過去好多個被提訊、被押解回看守所的那些清晨與黑夜，不管多晚、不管是否下著雨，舉牌支持、聲援著他的朋友，沒有離開。

柯文哲說，雖然他始終不知道這些人的名字，但那遙遠的一個手勢、一個無聲的口型，確實在他最沮喪的時候，支持了他、給他力量。無論鼓勵他的是誰，請讓他表達他的感謝。

柯文哲說，他知道，人生不會永遠一帆風順，他也經常遭遇困境，但人生最難，就是面對挫折打擊，卻沒有失去對人世間的熱情。他仍感謝上蒼，給他這個機會反省自己的人生。但他相信他不是圖利、貪汙、甚至違法的人。

柯文哲表示，他也不會因為這個人生中的重大挫折，而在心中充滿仇恨，他還是會努力用正面的力量，讓台灣變得更好。

文末，羈押四個月的柯文哲表示，他先回家了，陪家人、盡孝道，很多一言難盡，就待真相還原。

商品推薦