柯文哲回家前先過火爐 哽咽感謝支持者讓他撐過難關

民眾黨主席柯文哲涉及京華城案，收押禁見快四個月，交保就直接回家，跨過家人準備火爐過火去霉運。柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。他表示相信自己不是會貪汙圖利違法的人，但碰上這些風風雨雨，人生還是需要檢討。柯文哲說「在最沮喪的時候，還是有人看到他會偷偷喊阿伯加油！因為他也不能發什麼聲音，就偷偷比個手勢，所以非常謝謝有這麼多人給我支持鼓勵，才能撐過這個難關」。 民眾黨主席柯文哲交保後直接回家，跨過家人準備火爐過火去霉運。記者曾吉松／攝影 民眾黨主席柯文哲（中）涉京華城案，收押禁見快四個月，柯文哲數度哽咽感謝大家的關心。記者曾吉松／攝影

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