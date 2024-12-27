押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見，台北地院今天裁定3000萬交保。柯文哲交保後回到住家外發表簡短談話，柯文哲哽咽感謝在最沮喪的時候，還有人喊阿北加油，這麼多人加油鼓勵，感謝上蒼給他反省人生。柯文哲強調，相信自己不是會貪汙圖利違法的人。

柯文哲指出，他在裡面是最沮喪的時候，看到有人喊阿北加油，也不能發聲，只能偷偷比手勢，感謝這麼多人給他鼓勵，在最沮喪的時候，讓他可以度過難關。

柯文哲表示，人生在世不可能都順利，還是會遇到困境，相信自己不會圖利，他是喜歡讀書的人，很久沒機會讀這麼多書，但在監獄裡面燈光很暗，讀10個小時讀到眼睛痛，最後還是要感謝很多人的幫忙、加油，尤其是被提訊出來，很晚才被送回看守所，在下雨的晚上，路邊還有人舉牌聲援，雖然不曉得名字，但還是很感謝。

柯文哲強調，謝謝有這些人支持，才有正面力量看待這段時間遭遇，相信正面力量會讓台灣社會變得更好，大家繼續努力。

柯文哲抵達住處發表談話時，柯文哲妻子陳佩琪下樓手挽著柯文哲，全程面帶微笑陪伴柯文哲。

民眾黨主席柯文哲中午以3000萬元交保，過了114天終於回家。柯文哲在家門前受訪，感謝支持者時數度哽咽。記者曾吉松／攝影 民眾黨主席柯文哲中午以3000萬元交保，過了114天終於回家。柯文哲在家門前受訪，感謝支持者時數度哽咽。記者曾吉松／攝影 民眾黨主席柯文哲中午以3000萬元交保，過了114天終於回家。柯文哲在家門前受訪，感謝支持者時數度哽咽。記者曾吉松／攝影

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