柯文哲3000萬交保 微笑步出北院一度踉蹌
檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，台北地院重大金融犯罪專庭昨晚分案審查柯有無繼續羈押必要，凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，他中午帶著微笑步出北院，並在搭車回家前向支持者揮手致意。
依台北地檢署起訴書資料，柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金案，涉犯違背職務收賄、圖利、侵占、背信共4罪起訴柯文哲，對柯具體求刑28年6月、褫奪公權10年，併科罰金5000萬元；檢方認定，柯收受沈慶京1710萬元賄款，護航鼎越開發121億元，另藉木可公關公司侵占政治獻金6834萬元。
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