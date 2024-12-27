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王世堅：柯文哲認罪道歉 才能讓民眾黨浴火重生

中央社／ 台北27日電
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案、政治獻金案，依貪污等罪起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲等11人。前台北市議員、民進黨立委王世堅今天受訪說，現在是大家翻頁的時候，柯文哲應該認罪、道歉，才能讓台灣民眾黨浴火重生。

台北地檢署偵辦京華城案與政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄新台幣1710萬元、侵占數千萬政治獻金，與共犯犯罪所得逾9371萬餘元，昨天依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。

多次與柯文哲針鋒相對的王世堅今天在立法院受訪表示，看到現在柯文哲，他只有8個字形容，就是「不勝唏噓、哀矜勿喜」，社會經過半年來「柯案」的衝擊下，現在也是該翻頁的時候，他認為柯文哲應該認罪、道歉，才能讓民眾黨浴火重生。

王世堅指出，柯文哲應該鄭重向民眾道歉，因為國家、社會過去是如何栽培與支持柯文哲，讓柯文哲擔任首都市長，但隨著貪腐案一件件不堪的事實在起訴書呈現出來後，柯文哲應該跟國家與社會道歉，「認罪、道歉是柯文哲現在最好的救贖」。

媒體追問，柯文哲的政治生命是否終結。王世堅坦言「到此為止」，也說柯文哲已經判自己政治死亡，一切都是柯文哲自己導致的，柯案就交給司法公正審理，做出應有的判刑。此外，如果柯文哲認罪道歉，反而會因為誠懇態度，在量刑上可能會輕很多。

京華城 柯文哲 民眾黨 王世堅

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