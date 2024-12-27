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被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

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被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
前立委蔡壁如今天中午受訪。記者趙容萱／攝影
前立委蔡壁如今天中午受訪。記者趙容萱／攝影

針對檢察官在柯文哲的LINE對話中，出現「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」的對話，蔡壁如今早受訪時證實，「是檢察官拿給我看，確實那是柯文哲寫給我的LINE，…我不需要去說謊，因為那是LINE對話」，所以檢察官應該是看到柯文哲寫給我的LINE，談到被稱為年羹堯，蔡壁如笑稱「其實還不錯啦！」

蔡壁如並說，既然全案已經起訴了，那就講一下檢察官找我兩次去當證人的情況，兩次都是早上一個檢察官、下午一個檢察官，連番問我一些案情的內容，但那個起訴書裡頭，看完後覺得檢方證據力太虛弱無力了，因為檢方並沒有直接一刀畢命的證據，因此就一直用「旁敲側擊」的佐證方式來問話。

對於行動硬碟中驚見「朕.doc」文字檔，裡面寫有「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等字眼，蔡壁如今早證實，這是柯文哲寫給她的LINE對話，但因事隔多年，不太記得是什麼事情的對話；蔡壁如說，因為檢方拿給我看，我不需要去說謊，因為那個確實是柯文哲寫給我的LINE對話，而我的LINE裡頭應該也有。

至於那是在一個什麼樣情境之下，會講出這種話來呢？蔡壁如說，「那很多年的事情了，我可能需要想一下。」蔡並說，看過起訴書後，也許今晚參加直播節目時，我來想一想要講什麼，畢竟覺得這個檢方的起訴理由及證據，太虛弱無力了，這種完全是檢察官傳我我問話的方式，很多都是情緒性用語，

對於媒體詢問外界都認為蔡壁如才是真心對柯文哲好的人，蔡壁如旋即肯定回應說「對啊！」至於談到她被外界認為是年羹堯，蔡壁如笑稱「其實還不錯啦！」

京華城 柯文哲 蔡壁如

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