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柯文哲微笑走出北院但「眼睛無神」 記者跌倒柯撇頭看一眼
檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，26日起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。
其中，柯文哲3000萬元交保，限制住居。今天中午12點55分，柯文哲在民眾黨員的戒護與攙扶下，緩步走出北院，並直接上車離去，畫面可見，柯文哲始終保持微笑，但雙眼看起來有些無神。
柯文哲在上車前一刻，因為大批媒體爭相卡位搶畫面、移動機位的情況下，更發生數名記者跌倒，柯文哲注意到爭吵聲，還向左邊、記者這一側看了數秒。
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