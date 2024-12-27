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被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

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傳柯文哲曾說「朕是雍正帝、不讓你成為年羹堯」 蔡壁如回應了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委蔡壁如今天中午受訪。記者趙容萱／攝影
前立委蔡壁如今天中午受訪。記者趙容萱／攝影

民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉貪案起訴書揭露，柯行動硬碟寫有「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等字眼。前立委蔡壁如今被問及「會覺得你是年羹堯『功高震主』」？蔡壁如說，這是外面覺得，怎麼是她覺得？因為我們從台大醫院常常這樣的講法，她就不回應大家了。

起訴書揭露，民眾黨前立委蔡壁如傳訊息「臣議其君，死罪」，保有傳統「威權心態」。在柯的行動硬碟中驚見「朕.doc」文字檔，裡面寫有：「朕是雍正帝，但絕不會讓你成為年羹堯」等字眼。

台中市前市政顧問蔡壁如昨請辭，今天中午到台中市議會向市議會副祕書長劉淑媚辭行，她在辭行前，在市議會門口受訪。

蔡壁如認為，柯文哲很喜歡用一些歷史的比喻，「雍正、年羹堯這些，我們以前在醫院的時候，他就常用這個跟我們開玩笑」。這個用語檢察官有問她，因為檢察官有在柯的Line看到這個對話，當時她有抗議，此與案情無關，問這個是想要做什麼？

蔡壁如指出，起訴書中，她總共去做了2次證人，第一次12小時、第二次8小時，都是問生活瑣事，她都抗議與案情無關。檢察官從未問過她「你認識沈慶京嗎？」檢察官曾問「你對朱亞虎的印象是什麼？」她答「花蝴蝶」。

蔡壁如強調，檢方其他時間都他都在問她柯文哲Line對話，都印出來，能夠說我不知道嗎？她一直抗議這與京華城無關，檢方大半都是問一些不相干的問題，檢方來用這些情緒性的用語，來說柯的人設就是這樣，她不認同。

蔡壁如說明，我們都很喜歡用歷史的典故，這個也不是現在才用，我們在台大醫院就是這樣子的對話，所以我們十幾、廿年來我們的對話就是這樣。

京華城 柯文哲 蔡壁如

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