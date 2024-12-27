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重獲自由！ 柯文哲交保步出法院前一刻 終於露出微笑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，中午以3000萬元交保，步出台北地院。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，中午以3000萬元交保，步出台北地院。記者余承翰／攝影

柯文哲下午1時利用院、檢連通的司法新廈建築物的台北地檢署樓梯在法警、黨工們的陪伴下走出法院，法院內、外擠滿支持群眾吶喊「主席加油！」、「柯文哲加油」，柯重新感受到熱情歡呼，於步出室內的前一刻終於露出微笑。

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時30分裁定柯3000萬元交保，柯籌足保證金，上午開始辦保，籌到錢距獲裁定交保9小時。

柯昨晚在羈押庭否認犯罪，辯稱京華城容積率的事只是交辦局處研議，對被控收受威京集團主席沈慶京1500萬元賄賂款，則辯稱檢方推論的行動硬碟的紀錄內容與他無關，也不知是誰製作的。

依台北地檢署起訴書資料，柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金案，涉犯違背職務收賄、圖利、侵占、背信共4罪起訴柯文哲，對柯具體求刑28年6月、褫奪公權10年，併科罰金5000萬元；檢方認定，柯收受沈慶京1710萬元賄款，護航鼎越開發121億元，另藉木可公關公司侵占政治獻金6834萬元。

柯文哲的交保裁定指出，柯文哲雖否認違背職務收賄罪、圖利罪、公益侵占罪、背信罪，不過，依據證人台中市政府前顧問蔡壁如等證人證述、行動硬碟、與台北市前副市長黃珊珊對話紀錄、三次便當會裁示等，柯犯嫌確屬重大。

不過，檢察官雖指控柯的秘書「橘子」許芷瑜逃亡，但卻未指出許女涉案情節，事實晦暗不明的風險已降低，因此，裁定柯文哲准予3000萬元交保，限制住居，自2024年12月27日起限制出境、出海8月，不得有任何接觸同案被告、證人的行為。

柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，中午以3000萬元交保，步出台北地院。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，中午以3000萬元交保，步出台北地院。記者余承翰／攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影
柯文哲辦好交保程序步出法院笑了。記者王聖藜/攝影

京華城 柯文哲

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