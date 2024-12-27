柯文哲交保、柯爸病情好轉 邱臣遠：盼各界讓主席回家過好年

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，經6小時以上檢辯攻防，今晨裁定包括柯文哲在內的5名在押被告全部交保。新竹市代理市長邱臣遠表示，全力支持柯主席，農曆新年即將到來，希望大家給柯主席空間，能好好的回家陪伴家人、共聚天倫。

邱臣遠表示，對於這次柯主席的司法案件，對起訴的結果感到非常遺憾，他支持柯文哲主席全力捍衛相關權益，也期待司法系統能夠公平審理還他清白、給他公平的審理的過程。

邱臣遠也呼籲，對於柯爸、柯媽還有柯主席，希望外界可以讓柯主席好好地回家休息，陪伴家人，也希望外界不要過多打擾，讓他們可以共聚天倫，在這階段希望外界多給他們一些空間。

至於是否有去探望柯爸？邱臣遠則說，自己持續關心柯爸、柯媽，但現階段還是希望外界不要打擾柯爸、柯媽，讓他們能夠充分的休息，也讓柯主席能好好的回家陪伴家人、共聚天倫，農曆新年也即將到來，就讓大家好好過個年，至於柯爸身體狀況，他也會持續表達關心，也希望外界多給一些空間。

民眾黨新竹黨部主委李國璋表示，謝謝各界關心柯爸、柯媽的狀況，柯爸身體已經有好轉，也請大家讓老人家繼續保持平穩心情，呼籲媒體和市民朋友，希望能不要去打擾柯家人的平靜生活。

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