京華城沈慶京4000萬交保手續完成 坐輪椅辦保重獲自由

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聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
威京集團主席沈慶京4000萬元交保，12時45分離開台北地院。記者余承翰／攝影
威京集團主席沈慶京4000萬元交保，12時45分離開台北地院。記者余承翰／攝影

威京集團主席沈慶京被控行賄民眾黨主席柯文哲、台北市議員應曉薇等人依貪汙違背職務行賄罪、圖利罪起訴，被具體求處有期徒刑12年、5年；沈昨移審，否認犯罪，獲法官裁定以4000萬元交保，沈今天中午辦保重獲自由。

昨天移審後的羈押庭，沈慶京的辯護律師團辯稱，京華城案沈慶京沒有違背法令，沈在羈押中4度就醫如今病情惡化，並請求具保。

辯護律師說，京華城容積率經過台北市府都委會審議定案，20％容積獎勵無違背法令，沒有貪汙圖利等情事，檢方控訴沈行賄應曉薇4500萬元、行賄柯文哲1500萬元「怎麼會應曉薇給這麼多錢、柯文哲這麼少？」，沈給應曉薇的是慈善捐款。

沈慶京表示，雖然自己財產被扣押，不過可在2000萬元以內交保，沈告訴法官，他因案財產被扣押，羈押近4個月因為物價上漲，影響了上下游廠商，導致自己沒有什麼錢。

威京集團主席沈慶京4000萬元交保，12時45分離開台北地院。記者余承翰／攝影
威京集團主席沈慶京4000萬元交保，12時45分離開台北地院。記者余承翰／攝影

威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照
威京集團主席沈慶京。圖／報系資料照
威京集團主席沈慶京以4000萬元辦保重獲自由。記者王聖藜/攝影
威京集團主席沈慶京以4000萬元辦保重獲自由。記者王聖藜/攝影

京華城 柯文哲

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