柯文哲交保 藍委強調在野合作重要：好溝通才能走長久

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，昨日正式起訴，台北地方法院今日凌晨裁定以3000萬元交保。國民黨立委李彥秀強調藍白在國會合作的重要，藍白席次無法單獨通過重大法案，在野合作才能發揮監督制衡的力量，國民黨須拿出更大善意，藍白也要建立更好的溝通，在野合作的機制才能長久。

李彥秀說，法院雖然裁准柯文哲交保，但卻也認同柯文哲具逃亡風險及串滅證之虞，只是因為偵查已經完備，所以並無羈押必要。柯文哲案動見觀瞻，檢察官若要再提抗告，勢必需要補強相關事證，更可能凸顯自己偵查不完備。

李彥秀提到，合議庭也指出，檢察官偵查完備才提起公訴，重要證人在偵查中均已具結證述，檢察官應負起實質舉證責任，檢察官雖然主張「橘子」許芷瑜逃亡在外，但是並未指出許芷瑜的涉案情節。情緒化的字眼無法成為事證，具體的金流仍是「收賄罪」最後能否定罪的關鍵，這部分也缺乏明確的關鍵證據。這也是未來檢方與被告在法庭論證的關鍵。

李彥秀指出，本屆立院就任以來，國民黨與民眾黨在立法院，都站在在野監督的角色進行議事合作，也有很好的默契，不過在野合作都是動態性、議題性的合作，在許多議題上，包括立法院正副院長投票、選罷法、憲訴法、財劃法以及大法官人事同意權，民眾黨立院黨團都有自己的想法與主張，國民黨與民眾黨的席次都無法單獨通過重大法案，在野合作也才能發揮監督制衡的力量，國民黨必須拿出更大的善意，國眾兩黨也要建立更好的溝通，在野合作的機制才能走的長久。

李彥秀表示，紐約時報分析「柯文哲被起訴並不意味著民眾黨會瓦解，柯文哲喚醒的這股政治力量不會輕易消失。」台灣長期以來都有非藍非綠以及對政治冷漠的選民，柯文哲與民眾黨的崛起，整合了台灣的第三勢力，也喚起許多年輕人對政治的熱誠。柯文哲雖然獲交保，卻是重金交保，就如同柯文哲自己所言「如果自己跑了，民眾黨就毀了」。

李彥秀強調，柯文哲的清白不僅與民眾黨的未來緊緊綁在一起，更關係到台灣政黨政治未來的發展，司法自然由法律程序解決；但是2026與2028年選舉，民眾黨勢必會透過政治動員重新凝聚支持者的信心，更會要用選票證明民眾黨的意義與價值。

商品推薦