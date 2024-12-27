柯美蘭著急籌3千萬號召小草捐款 民眾黨知情後緊急喊卡
台北地院今凌晨2時許裁定民眾黨主席柯文哲3千萬元交保，由於交保金額龐大，柯文哲胞妹柯美蘭今早7時許緊急在LINE群組號召支持者到中央黨部捐款籌措交保金。民眾黨證實，並表示能體諒柯美蘭著急的心情，經溝通後已緊急停止。
柯文哲胞妹柯美蘭今天早上7時許陸續在多個LINE群組號召支持者到中央黨部捐款，籌措哥哥柯文哲3千萬的交保金，曝光的截圖中，柯美蘭表示自己已到中央黨部捐款，並備註柯主席交保用，因每人1年不得超過10萬，所以請大家幫忙。
不少小草聞訊紛紛響應捐款：「捐的政治獻金可以拿來交保，我們捐一點就有」、「要不要開一個帳戶乾淨的，捐一下用在交保」、「一個人走得快，一群人走得遠，我們是一群人」。
由於截圖外流，引起各界質疑，民眾黨新竹黨部主委李國璋證實，中央黨部知情後，立即與柯美蘭溝通，並暫停捐款行為，因黨務是黨務，柯主席個人交保金是個人的交保金，不能混為一談，中央黨部也能體諒柯美蘭著急為哥哥籌措保釋金的心情，但這僅是柯美蘭個人行為，黨部也強調絕不會用黨部的錢來做為交保金，請支持者放心。
李國璋說，3千萬交保金額太大，但最後柯家也順利把錢湊齊，沒問題的話，大家今天就會一起把主席接回來，接下來也會讓他專心準備後續官司，也拜託司法一定要秉持公開、公正、公平原則，院方也要接受一致性的檢驗。
對此柯美蘭電話雖有通但未接，尚無法取得回應。
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