聽新聞
0:00 / 0:00
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面
檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時30分裁定柯3000萬元交保，柯籌足保證金，上午開始辦保，籌到錢距獲裁定交保9小時。
由於法院裁定限制柯文哲與案件相關證人有所接觸，原本，柯文哲安排民眾黨部的幹部當他的保證人辦手續，不過，又顧慮有些黨工仍是案件證人，「接觸」後可能有抵觸裁定禁止事項之虞再度羈押，後來改由黨籍立委黃國昌的妻子高翔出面當保證人。
高翔在辦保時，民眾黨籍台中市議員江和樹與多名男性黨工陪同辦業務，約近10人將高翔圍住，並突破媒體採訪人牆隔出一條行進路線，過程中，1名攝影記者腳步不慎跌倒，幸無大礙，關於為何協助柯文哲辦保的原由？高翔面對媒體詢問只微笑、未說明。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言