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誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

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誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 憂接觸證人 由黃國昌妻出面

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。記者王聖藜/攝影
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。記者王聖藜/攝影

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等案，昨起訴柯文哲11人，台北地院重大金融犯罪專庭分案審查柯有無繼續羈押必要，今凌晨2時30分裁定柯3000萬元交保，柯籌足保證金，上午開始辦保，籌到錢距獲裁定交保9小時。

由於法院裁定限制柯文哲與案件相關證人有所接觸，原本，柯文哲安排民眾黨部的幹部當他的保證人辦手續，不過，又顧慮有些黨工仍是案件證人，「接觸」後可能有抵觸裁定禁止事項之虞再度羈押，後來改由黨籍立委黃國昌的妻子高翔出面當保證人。

高翔在辦保時，民眾黨籍台中市議員江和樹與多名男性黨工陪同辦業務，約近10人將高翔圍住，並突破媒體採訪人牆隔出一條行進路線，過程中，1名攝影記者腳步不慎跌倒，幸無大礙，關於為何協助柯文哲辦保的原由？高翔面對媒體詢問只微笑、未說明。

民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。記者王聖藜/攝影
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔（中）幫柯文哲當3000萬交保金的保證人。記者王聖藜/攝影
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔在法院幫柯文哲辦保時，由黨工團團圍住。記者王聖藜/攝影
民眾黨立委黃國昌的妻子高翔在法院幫柯文哲辦保時，由黨工團團圍住。記者王聖藜/攝影

京華城 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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