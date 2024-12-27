柯文哲交保 林思銘：法院勿看圖說故事
民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押，昨日正式起訴，台北地方法院今日凌晨裁定以3000萬元交保。國民黨立院黨團書記長林思銘表示，呼籲法院毋枉毋縱，在證據不是很充分的情況下，絕對不要看圖說故事。
針對柯文哲被裁定交保，林思銘說，柯文哲以3千萬交保，還是秉持對於柯文哲涉的案子，一分證據說一分話，起訴書就實務界看來如同一面鏡子，檢察官提出來的犯罪事實，證據是否能夠充分證明犯罪事實，未來檢方、辯護人都要在法院審理時攻防。
林思銘強調，對於此案，國民黨團希望法院毋枉毋縱，在證據不是很充分的情況下，絕對不要看圖說故事，做不是很正確的聯想，證據若顯示不出事實，卻還能勾勒出荒謬的事情，這樣子的自由心證對柯文哲不公平，呼籲法院審理時，院方秉持一分證據說一分話的基礎，做出最公平的判決。
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