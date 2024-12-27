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柯文哲籌到錢！預計12點半步出北院 將做「這件事」致意小草

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
近百名小草今天早上自發聚集北檢外，警方規劃的意見表達區。記者翁至成／攝影
近百名小草今天早上自發聚集北檢外，警方規劃的意見表達區。記者翁至成／攝影

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等案，26日起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元交保，限制住居。今天早上9點多，柯文哲親友已籌到3000萬現金直送台灣銀行，目前正在做最後交保程序，預計中午12點半左右，會步出北院。

柯文哲支持者「小草」今天凌晨離開後，早上又開始聚集近百人，事後已被警方安排在博愛路、愛國西路口的意見表達區。

據了解，等柯文哲交保後步出北院，會直接搭車離開，但期間會刻意經過一百公尺外的意見表達區，跟小草們揮手致意。

近百名小草今天早上自發聚集北檢外，警方規劃的意見表達區。記者翁至成／攝影
近百名小草今天早上自發聚集北檢外，警方規劃的意見表達區。記者翁至成／攝影
大批媒體記者已經卡位，在北檢門口守候柯文哲交保後步出。記者翁至成／攝影
大批媒體記者已經卡位，在北檢門口守候柯文哲交保後步出。記者翁至成／攝影

京華城 柯文哲

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