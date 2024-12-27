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昔對手柯文哲3000萬交保 侯友宜一句吐心聲：勿枉勿縱

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席新北市立圖書館淡水分館重啟典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市立圖書館淡水分館重啟典禮。記者劉懿萱／攝影

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲京華城等案，昨起訴柯文哲等11人，台北地院今凌晨2時30分裁定柯3000萬元交保。新北市長侯友宜今說，司法獨立審判毋枉毋縱，不要受到政治的干預，他尊重司法判定。

侯友宜今出席新北市立圖書館淡水分館重啟典禮，會後被問及柯文哲交保一案，他說，司法獨立審判毋枉毋縱，不要受到政治干預，他尊重司法的判定。

新北市長侯友宜今出席新北市立圖書館淡水分館重啟典禮。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席新北市立圖書館淡水分館重啟典禮。記者劉懿萱／攝影

京華城 侯友宜 柯文哲

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