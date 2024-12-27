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京華城沈慶京屢咬林欽榮找「白手套」 林斥栽贓將提告

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
威京集團總裁沈慶京數度在庭訊中指控當年任台北市副市任的林欽榮找「白手套」索賄，現任高雄副市長林欽榮（前排左一）表示不再回應，強調不實指控一定提告到底。圖／高市都發局提供
威京集團總裁沈慶京數度在庭訊中指控當年任台北市副市任的林欽榮找「白手套」索賄，現任高雄副市長林欽榮（前排左一）表示不再回應，強調不實指控一定提告到底。圖／高市都發局提供

威京集團總裁沈慶京被控為京華城容積獎勵案涉圖利、賄賂，沈在庭訊時數度提及台北市前副市長林欽榮一直找「白手套」跟他要錢，但他又不能確定是否見過林欽榮。對此現任高雄市副市長林欽榮指先前已做過多次說明，強調從不屈服財團，「不實傳言，將提告到底」。

台北地檢署昨針對京華城案起訴，沈慶京否認賄賂前台北市長柯文哲1710萬，他的律師團更批評檢察官拼湊證據，指1500萬元根本是穿鑿附會，起訴事實只是臆測且沒有金流，且駁斥行賄柯文哲是惡意栽贓。

此案沈慶京在庭訊時，數度提及台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮，指林一直找「白手套」跟他要錢，不過他又不能確定是否見過林欽榮。林欽榮對此不擬再回應，僅強調先前已針對「索賄」一事數度說明，不實指控他一定提告到底。

林欽榮透過高市府重申，他擔任台北市副市長，和沈某及其律師從來沒有接觸。也從事公職一向堅守市民權益，從不屈服於財團壓力，任何人散播、轉述或做出不實指控，他一定提告到底。索賄一事，他也請沈慶京明白點出人名，不要含沙影射影。

至於京華城容積率暴增到840%的爭議，他在2018年12月24日請辭台北市副市長，對此案後續發就不知悉，也不曾過問。

京華城 林欽榮 沈慶京

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