京華城沈慶京屢咬林欽榮找「白手套」 林斥栽贓將提告
威京集團總裁沈慶京被控為京華城容積獎勵案涉圖利、賄賂，沈在庭訊時數度提及台北市前副市長林欽榮一直找「白手套」跟他要錢，但他又不能確定是否見過林欽榮。對此現任高雄市副市長林欽榮指先前已做過多次說明，強調從不屈服財團，「不實傳言，將提告到底」。
台北地檢署昨針對京華城案起訴，沈慶京否認賄賂前台北市長柯文哲1710萬，他的律師團更批評檢察官拼湊證據，指1500萬元根本是穿鑿附會，起訴事實只是臆測且沒有金流，且駁斥行賄柯文哲是惡意栽贓。
此案沈慶京在庭訊時，數度提及台北市前副市長、現任高雄市副市長林欽榮，指林一直找「白手套」跟他要錢，不過他又不能確定是否見過林欽榮。林欽榮對此不擬再回應，僅強調先前已針對「索賄」一事數度說明，不實指控他一定提告到底。
林欽榮透過高市府重申，他擔任台北市副市長，和沈某及其律師從來沒有接觸。也從事公職一向堅守市民權益，從不屈服於財團壓力，任何人散播、轉述或做出不實指控，他一定提告到底。索賄一事，他也請沈慶京明白點出人名，不要含沙影射影。
至於京華城容積率暴增到840%的爭議，他在2018年12月24日請辭台北市副市長，對此案後續發就不知悉，也不曾過問。
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