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小草稱3000萬籌到了 柯文哲住處備妥火爐迎接、預計交保時間曝

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台北市前市長柯文哲今天將交保，家門前已備有火爐。記者曾吉松／攝影
台北市前市長柯文哲今天將交保，家門前已備有火爐。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲涉台北市京華城弊案、政治獻金案，遭羈押禁見至今，台北地院今天凌晨裁定3000萬元交保，並限制出境、出海及住居。為籌措高額交保金，有小草自發興捐款給民眾黨，希望作為柯文哲交保用。有小草在阿北粉絲後援會透露，3000萬元交保金籌到了，媒體求證民眾黨，未取得回應。

柯文哲交保金額達3000萬元，外界傳出民眾黨支持者「小草」發起募捐協助籌措交保金。柯文哲胞妹柯美蘭則在小草群組號召，請大家幫忙捐款給民眾黨中央黨部，吸引不少小草響應，紛紛貼上捐款金額明細。

民眾黨立院黨團總召黃昌今天表示，我們一定會把錢籌出來，一定今天接出柯文哲主席，請所有支持者放心，我們會負責處理好。

據了解，柯文哲3000萬元交保金已經湊齊，柯文哲最快中午過後就能交保離開北院。柯文哲住處門口今天上午出現火爐，疑似柯文哲妻子陳佩琪有人準備的，迎接柯文哲回家「過火」之用。

台北市前市長柯文哲將交保，家門前已備有火爐。 記者曾吉松／攝影
台北市前市長柯文哲將交保，家門前已備有火爐。 記者曾吉松／攝影

京華城 柯文哲

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