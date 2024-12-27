持續更新／柯文哲案5在押被告凌晨裁定全交保！看這五人籌錢獲釋時間軸

修改時間 13:00 (更新沈慶京進度)

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，今凌晨2時30分裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

其中，柯文哲3000萬元交保、沈慶京4000萬、應曉薇1500萬、彭振聲500萬、李文宗除偵查中200萬外，加保800萬元；所有人均限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸、干擾證人。目前彭振聲、李文宗都已經籌到錢完成辦保，離開法院。

10:00 第一位交保者:彭振聲500萬交保 10點左右離開法院

保金最低的彭振聲深夜就將500萬元備妥，但台銀人員深夜無法赴法院點鈔，等到上午8點30分後才能辦保，接近10點完成交保手續，離開法院。

10點多 第二位交保者:李文宗加保800萬 10點多離開

柯文哲「大帳房」李文宗偵查期間曾交保200萬元未退，今晨再加保800萬計1000萬元。今天早上李文宗妻子與律師就帶著現金抵達北院辦交保，10點多完成手續，李文宗終於獲釋。

11點多 柯文哲籌到保證金3000萬

民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，昨深夜到今上午都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，柯文哲家中的確沒有足夠的錢處理交保，但黨團已在台北地院門口跟支持者承諾不要擔心，民眾黨主要黨公職會努力籌錢，「今天絕對會把主席帶出來」。

目前柯文哲親友已籌到3000萬現金直送台灣銀行，目前正在做最後交保程序，預計中午12點半左右，會步出北院。

12點50分左右 第三位交保者：沈慶京4000萬交保完成 坐著輪椅離開

昨天移審後的羈押庭，沈慶京的辯護律師團辯稱，京華城案沈慶京沒有違背法令，沈在羈押中4度就醫如今病情惡化，並請求具保。最後裁判4000萬交保。

而交保金最高的沈慶京，也在12點多將4000萬交保金送到場，在12點50分左右，早柯文哲一步坐著輪椅離開法院。

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