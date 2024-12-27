京華城案彭振聲繳交500萬保釋金獲釋 律師說話了

台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，昨起訴前台北市長、民眾黨主席柯文哲等11人，前北市副市長彭振聲因認罪自白，涉圖利罪獲減刑後被求刑3年，台北地院今晨裁定在押的柯、彭等5人均交保，其中彭在今天早是首位京華城在押被告由妻帶著500萬元保釋金辦好交保。彭律師李岳洋指出，彭年紀大，身體狀況不佳，偵查中已認罪，「該說的都說了」，獲北院交保是預料中的事。

不過，李岳洋再說，500萬元交保金，比家屬原先預期的200萬或300萬來得高。並指彭有老人病，一直都在吃藥，保養上麻煩，押了四個月對他很折磨，但今天能交保彭變得有精神了。彭妻今天上午10時已辦妥交保手續，在親友陪同下彭振聲低調離開法院。

北檢26日以涉嫌違背職務收賄、公益侵占、圖利、背信等4罪，起訴柯文哲等11人，法院裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京交保4000萬元、柯文哲大帳房李文宗交保800萬元、台北市議員應曉薇交保1500萬元；彭振聲是唯一認罪的在押被告。

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