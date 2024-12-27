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交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例

聯合新聞網／ 綜合報導
柯文哲以3000萬交保，金額排在政界第3高。 記者翁至成／攝影
柯文哲以3000萬交保，金額排在政界第3高。 記者翁至成／攝影

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保，9小時後終於籌到保金，可以回家與妻子陳佩琪團聚。聯合新聞網整理歷來交保金額排行榜，名列前茅者不乏商界大咖和政界人物。

政界NO.1 劉泰英涉12案 6000萬寫紀錄

過去政治人物案涉案交保金額，累積最高的是前國民黨投管會主委劉泰英，涉及台肥收賄、力晶收佣、內線交易等12件重大弊案，從中牟取不法利益逾十億元，被求刑16年，2003年以「6000萬」交保，當時創下司法史上交保金額最高紀錄。劉泰英與前總統李登輝關係密切，於1993年在李登輝指定下以中華開發工業銀行董事長的身分出任國民黨投管會主委，自此被稱為「財經國師」、「國民黨大掌櫃」，後獲聘總統府國策顧問。

劉泰英昔日以6000萬交保，仍為政界最高紀錄。 聯合報系資料照
劉泰英昔日以6000萬交保，仍為政界最高紀錄。 聯合報系資料照

排在劉泰英之後的是2012年的林益世，他擔任行政院秘書長期間收賄6300萬元，被依貪污等罪起訴，台北地方法院裁定以5000萬元交保。

今（2024）年8月，因涉貪遭羈押的行政院前副院長鄭文燦，以2800萬交保，排在柯文哲之後；與柯文哲同樣涉入京華城案的國民黨北市議員應曉薇、替北市議員林杏兒買票的國民黨前中常委蕭景田，和涉入雙子星開發弊案的台北市前議員賴素如，是以1500萬元交保；涉中影交易案的國民黨前立委蔡正元、因沙鹿豪宅被檢舉竊占國有地涉案的國民黨立委顏寬恆，以及捲入SOGO經營權案的民進黨前立委蘇震清和國民黨前立委廖國棟，4人保金皆為1000萬元。

政界交保金額前5名

1. 劉泰英：2003年／6000萬

2. 林益世：2012年／5000萬

3. 柯文哲：2024年／3000萬

4. 鄭文燦：2024年／2800萬

5. 賴素如：2020萬／1500萬

　 蕭景田：2023年／1500萬

　 應曉薇：2024年／1500萬

遠雄集團創辦人趙藤雄5.5億交保金為商界單次最高。 聯合報系資料照
遠雄集團創辦人趙藤雄5.5億交保金為商界單次最高。 聯合報系資料照

商界常見破億 趙藤雄魏應充保金驚人

早年上億元交保金不常見，隨著經濟越趨活絡及通貨膨脹，上億元保金在重大經濟犯罪案件越來越常見。

2017年柯文哲台北市長任內，遠雄集團董事長趙藤雄涉入遠雄人壽掏空案、新北土地工程弊案、台北大巨蛋案、眷村改建弊案等4大案，以5億5000萬元交保，寫下單一個案交保金額最高紀錄，且趙在30分鐘內立即湊足。

2016年國寶集團總裁朱國榮涉嫌炒股遭特偵組起訴、2017年永豐金控前董事長何壽川涉違法放貸案，皆被法院裁定以4億元交保。

2008年涉及力霸案的東森集團前總裁王令麟，被台北地院裁定以3.5億元交保。

2015年頂新集團董座魏應充因頂新混油案，先被彰化地院裁定3億交保，後來又因味全混油案，累積保金超過16億元，創下最高累積交保金額紀錄。

頂新集團董事長魏應充累積交保金超過16億元。記者陳柏亨/攝影 聯合報系資料照
頂新集團董事長魏應充累積交保金超過16億元。記者陳柏亨/攝影 聯合報系資料照

2005年太電前總經理胡洪九被控掏空太電案、2007年「台灣創投教父」普訊創投集團負責人柯文昌涉嫌內線交易，皆以1.5億元交保。

另有新光人壽前董座吳東進、國泰洋酒董座劉榮祺、金錢豹老董袁昶平、中信金控董事辜仲諒、台北101大樓前董事長林鴻明等多人，曾因案繳過1億元保金。

商界交保金額排行榜

1. 趙藤雄：2017年／5.5億

2. 朱國榮：2016年／4億

　 何壽川：2017年／4億

3. 王令麟：2008年／3.5億

4. 魏應充：2015年／3億，累積逾16億

5. 胡洪九：2005年／1.5億

　 柯文昌：2007年／1.5億

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劉泰英 應曉薇 林益世 柯文哲 趙藤雄 鄭文燦 魏應充

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