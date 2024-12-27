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柯文哲交保籌不出3千萬？ 簡舒培批荒唐：有錢買商辦沒錢交保

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北地院裁定柯文哲3000萬交保，目前家人、民眾黨今早籌錢中，柯美蘭更號召支持者捐錢，民進黨議員簡舒培批評，「裝窮」是民眾黨、柯的慣用伎倆，花4300萬買商辦卻籌不出交保金，「很荒唐、很好笑」。記者洪子凱／攝影
台北地院裁定柯文哲3000萬交保，目前家人、民眾黨今早籌錢中，柯美蘭更號召支持者捐錢，民進黨議員簡舒培批評，「裝窮」是民眾黨、柯的慣用伎倆，花4300萬買商辦卻籌不出交保金，「很荒唐、很好笑」。記者洪子凱／攝影

台北地院裁定柯文哲3000萬交保，目前家人、民眾黨今早籌錢中，但柯文哲胞妹柯美蘭呼籲支持者幫忙籌錢，立委黃國昌也稱需要一點時間籌錢。民進黨議員簡舒培批評，「裝窮」是民眾黨、柯的慣用伎倆，花4300萬買商辦卻籌不出交保金，「很荒唐、很好笑」。

簡舒培批評，民眾黨跟柯文哲慣用伎倆就是「裝窮」，但其實柯一點都不窮，他們從小草、財團慕了非常多的錢，這些錢在哪柯、陳佩琪應該都知道，且柯用4300萬買商辦卻籌不出交保金，再讓小草上當捐一波，把支持者當韭菜割，非常不以為然。

簡舒培說，如果柯文哲交保出來不改過去作風，除了跟證人交談、見面，如果跟過去一樣三不五時接受媒體訪問大放厥詞，都有可能是串證作為，再溝通過程對媒體講話都有可能是隔空串證，柯是一個有社會影響力的人，若有相關行為，她認為法官都應立即將柯收押。

簡舒培說，柯文哲自稱是「皇帝」，過去甚至對女性同仁說「你們不要惹朕生氣」完全是把身邊的人當奴才，柯的君王思想也導致他這一次涉下違法重要原因，聽不到對的建議，無法接受跟他不一樣意見的人，柯現在就是把自己當成民眾黨的皇帝，這樣的政黨繼續存在，對民主社會是沒有幫助的。

京華城 柯文哲 簡舒培

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