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柯文哲以市政資源挹注「屯田計畫」 蔣萬安：我一定把關

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席114年春聯發布會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席114年春聯發布會受訪。記者楊正海／攝影

北檢昨起訴台北市前市長柯文哲所涉京華城案和政治獻金案。起訴書指出，柯文哲擔任市長時，曾利用北市府補助新創事業，要求時任產發局長林崇傑，投資民眾黨「屯田計畫」北市的屯田企業子公司。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，一定會做好各項獎補助的把關。

北檢起訴書指出，柯文哲於2020年2月5日與李文宗、蔡壁如、孫正強等人，決議成立基金管理公司，取民眾黨眾志成城之意，創設眾城公司，擬透過柯文哲政治實力，募集20億元投資款。

其中，由民眾黨或柯文哲指定的人或境外控股公司擔任眾城公司股東，占70％股權，其餘30％保留給孫正強及其團隊成員，再由眾城公司轉投資「屯田企業控股公司」，並由屯田企業投資民眾黨黨員共同廣設各屯田企業子公司。

檢方指出，柯文哲計畫要求林崇傑，利用北市府補助新創事業，投資北市之屯田企業子公司，希望從北市府資源獲得挹注，眾城公司則向上揭各公司收取管理費並管理，此即「屯田計畫」。

對於柯文哲的「屯田計畫」爭取北市資源挹注自己的黨，台北市長蔣萬安上午出席114年春聯發布會受訪指出，他會要求產業局，對於各項的獎補助計畫一定要依法、依規，以及既有嚴檢程序來進行審查，包括會透過外部委員專案小組的審查，以及送到議會大會審議，所以都有嚴檢機制，他一定要求產業局全面落實，也一定會做好各項獎補助的把關。

京華城 柯文哲 蔣萬安

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