郝龍斌：柯文哲形象受損 要證明清白很困難
民眾黨主席柯文哲被正式起訴，台北市前市長郝龍斌今日表示，要證明柯文哲清白很困難。
柯文哲昨日因涉京華城案等數項案件，遭檢方以四項罪行起訴，求刑28年6個月併科5000萬元罰金。今日凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保，柯文哲交保金為3千萬元。
針對未來藍白合作，郝龍斌說，藍白唇亡齒寒，民進黨政治辦案柯文哲，可能也政治追殺國民黨，未來藍白合作應該是要加強。柯文哲被羈押，也提過要辭黨主席，民眾黨強調無第二人選且相信柯文哲。
郝龍斌表示，柯文哲因為這些案件，形象已經受到折傷，如果民眾黨還是一人政黨，未來發展會有問題。民眾黨有8位立委，也有很多有潛力者，民眾黨能夠積極發揮在野監督揭弊，民眾黨還是有前景。
郝龍斌坦言，要體認一件事情，證明柯文哲清白很困難，民眾黨仍是一人政黨的話，將來有泡沫化危機，8個立委怎樣撐起民眾黨是努力重點，這也是未來在野合作，而國民黨也要警惕。
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