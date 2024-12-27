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控柯文哲霸凌北市公務員 郝龍斌：也霸凌我、馬英九

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

民眾黨主席柯文哲被正式起訴，台北市前市長郝龍斌今日表示，柯文哲在台北市長任內，其言詞跟作為事實上霸凌很多公務員，也霸凌他跟台北市前市長馬英九，個人造業個人擔。同時，呼籲台北市長蔣萬安，不能讓京華城變成爛尾樓。

柯文哲因涉京華城案，等數項案件，遭檢方以四項罪行起訴，求刑28年6個月併科5000萬元罰金。

郝龍斌說，台北市的公務員素質非常好，都發局公務員素質是高的，尤其都發局因為工作壓力大，需要的專業多，做到科長這個階層就被挖角且待遇高，真正留在都發局的人才都是願意服務的。京華城案，有很多官員被約談、起訴、判罪或緩刑，這些人他都認得，他當台北市長的時候，這些人都是很優秀的官員，包含很多官員被約談不為外界所知，當然有很大壓力，難怪都發局長簡瑟芳哽咽。作為市長、作為主管，要給所有相關同仁當後盾並尊重專業。

郝龍斌表示，如果當初柯文哲尊重專業，甚至有少數幾位都發局同仁不接受柯的強制命令要求，今天這事情是不會發生，最不應該的是柯文哲。有些都發局官員因不聽指示被調職，前一任都發局長是非常專業的，要求柯文哲尊重專業，結果柯給他壓力而離職，包括另一位都發局官員處理大巨蛋跟柯文哲認知不同，就到營建署工作。柯文哲雖不了解何為霸凌，從柯文哲言詞跟作為，事實上霸凌很多公務員，也霸凌他跟馬英九，個人造業個人擔。今天柯文哲有這樣的境遇，跟當市長時欠了很多債有關，現在有幾位都發局官員，當初抵擋壓力被調職或經歷約談。台北市長蔣萬安應該對於都發局士氣低落給予鼓勵 。

郝龍斌指出，針對現在的案子，像京華城容積率840%，這明顯不合法，要超前部署。他認為要趕快處理京華城案，把合法、合理的容積，不會造成環境衝擊的容積，跟業者協商。不管多少，就繼續蓋下去，在台北市精華區如果讓京華城變爛尾樓，也不是大家樂見，20%容積獎勵絕對是不法利益，這一定要取消，還有30%的容積轉移。如果20%容積獎勵是112億，保守估計容積轉移是180億左右，當初威京是用44億買的，絕對不能就這樣過了。容積是公共財，台北市政府怎麼處理容積轉移，應該跟業者協商，但絕對不是直接轉移，因為44億是不合理價錢。

京華城 柯文哲 郝龍斌 霸凌 馬英九

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