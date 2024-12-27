柯美蘭喊話小草籌3千萬交保金？ 顏若芳：難道要再割一次

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，今天凌晨北院裁定3000萬元交保，為此，妹妹柯美蘭在群組稱到民眾黨中央黨部捐款備註柯主席交保用。民進黨北市議員顏若芳今早受訪，呼籲小草清醒，「犯罪要交保還要小草幫你，是不是再割一次小草，情何以堪？」

據傳，柯美蘭在群組喊話小草「我已到民眾黨中央黨部捐款，捐款備註：柯主席交保用」、「一年不得超過十萬元，所以我有限制，請大家幫忙」，但之後也傳「抱歉，秘書長說：不行，會沒有用。」等字。

顏若芳表示，不曉得柯美蘭知不知道法規，個人是不能募款，即使政黨的平時捐款，也是要進到政黨帳戶裡面，政治人物除了選舉之外，其他時間也是不能募款，所以要小草捐款，那不就是違法另一條？

顏若芳說，小草也該清醒，柯文哲之前說要少吃一頓，可以捐兩百塊這樣方式，「但你是因為犯罪，所以被羈押，犯罪要交保還要小草幫你，是不是要再割一次小草，這情何以堪？」

另外，有關起訴書中曝光柯文哲自稱雍正、朕等詞，顏若芳說，起訴書根本照妖鏡，將柯的內心世界原形畢露，柯在2015、2016年時就曾公開自稱雍正，以及日後的救世主等言論，看來是忘了當時USB內記下自己不要把聰明掛在嘴邊的提醒。

顏若芳也說，而蔡壁如就像大家說的年羹堯，曾是雍正心中好用、疼愛的臣子，殊不知勢力壯大後，發現不可控、講雍正的不好等，短時間就被雍正流放到邊疆並處死，「蔡壁如那時候是不是就那樣？」

至於京華城的20％容積獎勵部分，顏若芳呼籲，台北市長蔣萬安不要當巨嬰，每次都講一些「證據到哪就辦到哪，或者是說依法辦理」等廢話，很明確地起訴書、法規寫到自創的20％容積獎勵本來就不該取得，北市有諸多行政手段，「一直說不複檢就罰款，但罰款有用嗎？有魄力就勒令停工。」

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