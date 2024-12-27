柯文哲「大帳房」李文宗千萬交保 妻扛800萬加保金終獲釋
京華城弊案及政治獻金案台北地檢署昨偵結起訴11人，台北地院隨即召開移審庭，而柯的「大帳房」李文宗偵查期間曾交保200萬元未退，今晨再加保800萬計1000萬元。今天早上李文宗妻子與律師就帶著現金抵達北院辦交保，稍早完成手續，李文宗終於獲釋。
起訴書指出，李文宗任北捷董事長時，與柯文哲共同違背職務，以政治獻金之名收受沈慶京不法賄賂，又以木可公司名義侵占數千萬政治獻金，復積極指示李文娟銷毀木可公司損益表，犯後態度不佳，依收受賄賂、公益侵占、背信等罪求刑17年4月、褫奪公權5年、併科罰金1000萬元。
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