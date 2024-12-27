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柯文哲被起訴 郝龍斌：圖利罪絕對成立

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／報系資料照片

民眾黨主席柯文哲被正式起訴，台北市前市長郝龍斌今早分析柯案表示，他認為圖利罪絕對成立，「柯文哲有犯罪」。

柯文哲昨日因涉京華城案等數項案件，遭檢方以四項罪行起訴，求刑28年6個月併科5000萬元罰金。

針對柯文哲案，郝龍斌說，柯文哲從民眾黨總統候選人變成貪瀆犯，柯文哲當初用素人身分，透過台北市長選舉成為政治明星，有很多名言如批財團「拿刀叉吃人肉」、「基金會就是政治人物的魔戒」、「不容忍貪汙擺爛文化」，當市長也強調公開透明、財政紀律，卻因政治獻金及京華城案等兩案羈押、起訴，很多外在影響誘惑會造成判斷錯誤，柯文哲是典型禁不起誘惑，在金錢之中迷失犯下錯誤。

郝龍斌分析，檢方用圖利罪起訴柯文哲，京華城容積率392%在柯文哲手裡允許到了560%，還拿監察院背書，就算這部分沒有爭議，容積率從560%到840%，給了20%容積獎勵，30％容積轉移用44億來買，作為台北市長，圖利罪絕對成立。柯文哲到底有無犯罪，郝說他個人覺得是有的，但用收賄起訴，用1710萬來說柯貪汙且金流交代不明，證據薄弱，如果看應曉薇拿了4千多萬，柯文哲圖利沈慶京是300億以上，只拿1710萬則完全不成比例，且金流流向沒有具體找到，這是不夠強的證據。

郝龍斌進一步說，沈慶京跟柯文哲都否認，在Excel有提到「1500沈慶京」，也列了非常多人，其他都確定是金流，1500萬是金額沒有問題，但金流在哪？因此要說柯文哲收1500萬，羈押4個月就得到這樣的結果，不足以讓大家信服。柯文哲當台北市長時帶著高人氣明星光環，那時柯是點石成金且盛氣凌人，擋不住權力金錢誘惑，為何小草大量流失，是因為覺得被欺騙。

關於柯文哲曾以「五大案」攻擊郝龍斌，郝說，柯怎麼講他，他覺得一點都不重要，重要的是他怎麼面對台北市民跟支持者，對這事情他滿沉重，這事情造成國際媒體都在報導，讓台北市蒙羞。他覺得台北市長是榮譽職，台北市民全台水準最高，台北市民有博士學位者超過1%，全世界找不到這樣的城市。

郝龍斌說，他當市長時有個體悟，在台北市做公職人員，好好做的話，比在任何慈善團體當志工等有意義，他當台北市長任何一個決定不只影響台北市民，其他縣市、地區、國家都拿來當學習榜樣，譬如Ubike，台北市當初推動1999市民熱線，大陸官員最驕傲的是「12345，有事找政府」，這就是台北市的1999，大陸自台北學習。台北市是指標城市，是台灣的名片。

郝龍斌也提到，柯文哲當市長時常常霸凌同仁，在台北市為人所知，這是為什麼柯文哲出事時，一堆人出來指責，甚至核心幹部幕僚在談話性節目攻擊柯，凸顯柯的領導能力有問題。

京華城 柯文哲 郝龍斌

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