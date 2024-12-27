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影／蔡壁如請辭 盧秀燕：蔡對民眾黨有不可救藥的感情

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今受訪。記者趙容萱／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城等案昨遭北檢起訴，民眾黨前立委、台中市市政顧問蔡壁如請辭，中市府昨發布辭職令。對此，台中市長盧秀燕說，蔡對民眾黨「有非常特殊、不可救藥的感情」，尊重蔡的意願，已批准請職並生效。

柯文哲涉京華城等案，偵結前遞送黨主席辭職信，蔡壁如日前透露將請辭，投入民眾黨中央委員選舉、甚至選黨主席。

盧秀燕今早9時參加東區樂業國小新建幼兒園園舍工程落成典禮，會後受訪時說，她前二天已與蔡壁如談過了，蔡對民眾黨「有非常特殊、不可救藥的感情」，堅持表示請職，也因此尊重蔡的意願，「蔡的請職我已批准、已生效」。

盧秀燕指出，她要特別謝謝蔡壁如在過去一年多以來，在海線交付任務都能圓滿達成、盡心盡力，也特別謝謝蔡。

京華城 柯文哲 盧秀燕 蔡壁如

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