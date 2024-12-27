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柯文哲限制住居禁見證人 黃國昌：陳佩琪不在80個證人內
民眾黨主席柯文哲今獲台北地院裁定3千萬交保，限制住居、出境出海，同時嚴禁接觸證人。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台彎司法差點鬧出大笑話，檢方約談證人約80人，柯文哲交保後不能接觸，所幸證人沒有陳佩琪，否則柯文哲要回家，陳佩琪就要去外面找地方住。
民眾黨團今上午開記者會，黃國昌被問及起訴書中的證人沒有陳佩琪，他說，檢方一方面對民眾黨黨公職鋪天蓋地約談變成證人，接著特別跟法官要求，柯文哲不能接觸任何證人，前階段鋪天蓋地約談，證人清單80個人，柯文哲如今不可以接觸黨的秘書長周榆修、曾經被傳喚證人，這是哪門子辦案？
黃國昌說，所幸厚厚起訴書中，沒有一個證人叫陳佩琪，如果真的有，台彎司法會鬧出大笑話，實在荒謬，限制住居在柯文哲家，但證人不能跟他接觸，等於是柯文哲要回家，陳佩琪要自己去外面找地方住，等於是「柯文哲你可以回家，但你家沒人」，法律人依法論法，他只能說還好沒有陳佩琪。
至於被指控昨在北院外「霸凌」員警，黃國昌解釋，警方昨毫無理由就用拒馬，剝奪想公平、排隊旁聽民眾的權益，他一個人到前面去員警執法的依據，要找現場指揮官，「因為警察要對我動手，但我知道他是基層員警，對我動手，但我完全沒還手，只問他可以這樣做？他動手我動口，卻被說是霸凌，請問民進黨立委先前拿油壓剪要放青鳥進立院的行為叫什麼？」
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