白營拿木可比小英商號…藍綠同聲：制度法令有規範 亂搞才出事

北檢指控民眾黨挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資、將木可公司當成黨主席柯文哲的小金庫，黨秘書長周榆修以民進黨新境界文教基金會、賴桑小舖等類比，但事實上，各黨無論推出競選小物，或是成立智庫、基金會，都有其法源與管轄範圍，而非巧立名目。

北檢查出柯文哲與大帳房李文宗涉嫌背信，共同挪用眾望基金會827萬餘元款項，用來支付總統大選競選辦公室包括民眾黨秘書長周榆修、新聞輿情部副主任戴于文等人的員工薪資。柯文哲昨承認有「灰色地帶」，但強調沒有中飽私囊，把1分錢帶回家；周榆修則指「民進黨也一樣」。

長期以來，國內各政黨候選人會將選舉補助款給所屬政黨使用，也有一些是替黨成立智庫，例如2000年國民黨的連戰、蕭萬長是將補助款先捐回國民黨，再由黨中央加碼，出資成立國民黨智庫；前總統蔡英文2010年競選新北市長落敗後，除了依規繳回民進黨中央3分之1選舉補助款，也將剩下的2000萬幫民進黨成立智庫，後來「十年政綱」等白皮書，都有智庫的影子。

對於被點名新境界基金會、賴桑小舖、小英商號也「一樣」，民進黨官方無回應。民進黨人士表示，新境界基金會帳目清楚，均有帳目在按可查，一切符合相關法令規範，民進黨身為執政黨，會以最高規範律己，也歡迎社會各界檢視。

也有黨內人士反問，民進黨政治獻金均依據法規辦理，沒有任何一筆錢進入私人戶頭，「周秘書長擔任民進黨職時，有任何一毛錢進入您的戶頭嗎？」

藍營人士也指出，藍綠白政黨在競選期間都有推出競選小物，但都要透過政黨和競選辦公室在報表詳列給監察院核定，不可能透過私人公司承攬，再以肖像權獨家授權給競辦的方式，等同可以進入私人口袋。

藍營人士表示，民眾黨巧立名目或天馬行空的方式，讓競選經費不受監察院政治獻金法的轄管，目的就是希望其收入可不受轄管、供他們更彈性運用，但政治不是這樣做，台灣政黨行之有年都要申報，如果藍綠都是依照監院辦法走，憑什麼民眾黨可以不遵守？「周榆修的說法毫無道理，即使北檢沒找到金流，柯文哲亂搞也是柯文哲的問題」。

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