還在籌錢等交保 柯文哲家門前已備妥火爐

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保，雖然還在處理保釋金的問題。但柯文哲家門口已經備有火爐，習俗中離開監獄家人都會幫忙準備豬腳麵線與火爐，讓當事人先跨過火爐後再進家門，藉此去穢轉運。

商品推薦