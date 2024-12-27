柯文哲遭起訴「民眾黨恐瓦解」？ 紐約時報：加劇台灣政治分裂

台灣民眾黨主席柯文哲26日被台北地檢署以收賄、圖利、公益侵占、背信等罪嫌起訴，總計求刑28年6個月，並於27日凌晨裁定3000萬元交保。消息震驚國內外，紐約時報報導，柯文哲被起訴並不代表民眾黨會瓦解，「他在臺灣喚醒的這股政治力量不會輕易消失。」

報導指出，對柯文哲的起訴，可能進一步加劇臺灣的政治分歧，但柯文哲被起訴並不意味著民眾黨會瓦解。

台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）表示，「需要記住的是，他在臺灣喚醒的這股政治力量不輕易消失。如果有的話，仍認同民眾黨的支持者不太可能因此動搖，畢竟過去的指控並未使他們改變立場。」

法律白話文運動站長、律師楊貴智（Yang Kuei-chih）則說，針對柯文哲的指控仍可能削弱部分選民對他的支持，「畢竟，民眾黨是一個新興的政黨，且它一直強調自己與傳統政黨的不同。」

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