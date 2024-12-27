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再批司法檢調早成賴政府工具 黃國昌：在野合作強力監督

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今上午開記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，今黨團的重點在揭弊者保護法，是柯文哲在2024總統大選提出重中之重，被民進黨政府跳票2700多天，民眾黨是強力監督執政者，在野黨合作監督執政黨。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今上午開記者會，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，今黨團的重點在揭弊者保護法，是柯文哲在2024總統大選提出重中之重，被民進黨政府跳票2700多天，民眾黨是強力監督執政者，在野黨合作監督執政黨。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，今黨團的重點在揭弊者保護法，是柯文哲在2024總統大選提出重中之重，被民進黨政府跳票2700多天，民眾黨是強力監督執政者，在野黨合作監督執政黨，也是藍綠兩大黨外，開創台灣新政治力量、新希望最重要堡壘。

民眾黨立院黨團今上午開記者會，黃國昌表示，天亮了黨團就回到崗位上認真履行對選民的承諾，揭弊者保護法是柯文哲在2024總統大選提出重中之重，被民進黨政府跳票2700多天，依照本周二的黨團協議，今天必須完成三讀，除適用範圍擴大到私部門外，也加強對揭弊者保護，已跟國民黨透過事前不斷討論，也達成共識，除揭弊程序，也將會在法務部設立揭弊者保護委員會，均獲國民黨支持，會一起攜手努力。

現場媒體詢問藍白合是否為未來唯一選項，黃國昌說，過去這段時間，司法檢調早變成賴清德政府的政治工具，從最高憲法法庭到基層檢察官、調查員，相信台灣社會看得很清楚「法律人只有對我效忠，我才會支持，敢批評就一律封殺」，這幾天台灣社會感受深刻，昨北檢公布起訴書，證據空洞到不知道如何吐槽，除了憤怒更悲哀。

黃國昌強調，請台灣公民不要擔心，民眾黨站在人民立場，是強力監督執政者，從立院一開議到現在，具體行動展露無遺，在野黨合作強力監督執政黨，在任何國家都是天經地義，台灣民眾黨還是第三勢力最重要代表，也是藍綠兩大黨要開創台灣新政治力量、新希望的最重要堡壘，有自己價值跟主體性，且國民黨也予以支持，像吹哨者保護法就是很好的案例。

另外，黃國昌更提及昨在接押庭訊內容，他說，何時開始檢察官可在法庭上說，「聽誰說，誰如何如何」，來作為抹黑工具，就可以知道昨天檢察官的政治性跟惡意有多重，且檢方在外抹黑柯文哲不接受應訊，但事實卻是，不發傳票，人直接從看守所抓走，且柯文哲還是被室友告知才知道要傳票，「昨柯主席辯護人當庭提出抗議，檢察官一句話都不敢吭聲，忘了什麼叫正當法律程序？簡直墮落，難道明天可以對其他人這樣？對侯友宜、朱立倫、盧秀燕這樣？」

京華城 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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