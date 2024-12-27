柯文哲3千萬交保 游淑慧：「橘子」是否應該回國了？

針對台北市前市長柯文哲起訴後獲交保，台北市議會京華城專案小組召集人游淑慧今表示，起訴後交保是預期的，也是被告的人權，不過現在柯市長既然已經交保，「橘子」許芷瑜是否應該回國了？

游淑慧說，檢察官本來就應該在起訴前窮盡一切可能的工作。但「橘子」逃亡的理由是什麼？海外生活也不容易，柯前市長不認罪，辯稱不知情，這和鄭文燦前市長之前開庭態度一樣，可以想像。

游淑慧也說，但柯前市長辯稱他對此案違法圖利不知情、案子交辦後就沒參與一詞，已經有多名證人推翻。從北檢調查資料顯示，從392%開始，柯前市長就一路參與協助京華城容積率的爭取。

她說，例如在沈達到392%變560%目的，第二次還要要求12萬允建樓梯本面積時，柯才會抱怨「為何不一次提出，560%過了，又要678%？」可見柯一直都在處理沈的要求。但抱怨歸抱怨，仍然這一次把沈的訴求交給林欽榮副市長。

另外，游淑慧指出，多名證人的證詞也指出，為了京華城案，柯文哲前市長曾找過林欽榮副市長、彭振聲副市長、林洲民局長、黃景茂局長可謂出力甚大，怎麼能說「交辦後就沒管」。

游淑慧表示，而關於京華城一再爭取提高容積率的訴求，府內和公文也一再有提醒柯市長適法性問題，怎麼現在能說當時他不知道有違法的問題。

游淑慧表示，不過司法歸司法，行政歸行政，後續京華城的司法案件是一個冗長的訴訟程序，希望臺北市政府依照起訴書，盡快撤銷違法的京華城細部計畫，回到原都市計劃原容積率。

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