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京華城案彭振聲首位交保離開 500萬保金深夜就到

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
台北市前副市長彭振聲（左）上午交保，與律師李岳洋（右）離開台北地院。記者葉信菉／攝影
台北市前副市長彭振聲（左）上午交保，與律師李岳洋（右）離開台北地院。記者葉信菉／攝影

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，檢方查出柯文哲收受威京集團主席沈慶京1710萬元賄款，護航鼎越開發取得20%容積獎勵，不法利益高達121億元，昨依違背職務收賄、圖利、侵占、背信共4罪起訴柯文哲共11人，在押的柯文哲與北市前副市長彭振聲等5人移審法院後，北院凌晨裁定全部交保，保金最低的彭振聲深夜就將500萬元備妥，上午家人已完成交保手續，離開法院。

彭的家人與律師早就準備好保金，但台銀人員深夜無法赴法院點鈔，等到上午8點30分後才能辦保。

法院裁定柯文哲交保3000萬元、沈慶京交保4000萬元、柯文哲大帳房李文宗交保800萬元、台北市議員應曉薇交保1500萬元，這4人同樣須等到上午才能辦保。北院昨夜漏夜開延押庭時，彭振聲是唯一認罪的在押被告。

檢方調查，柯文哲以「都市更新」為競選台北市長重要政見，他明知京華城申請最高20%容積獎勵違背都更條例、都更獎勵辦法，為尋求台北市長連任並募集資金，涉於2020年2月在市長辦公室內，獨自與沈慶京會面，雙方各自有行收賄、圖利犯意聯絡。

起訴指出，柯文哲接連以2020年3月10日便當會裁示「都發局將京華城公司陳情案送都委會研議」等方式，護航鼎越開發取得京華城20%容積獎勵的建造執照；時任北市副市長彭振聲、都發局長黃景茂、都委會執秘邵琇珮等人明知違背法令，卻仍配合柯文哲圖利京華城。

檢方昨依違背職務收賄等罪起訴柯文哲，求刑28年6月；另依圖利罪起訴彭振聲，因彭振聲偵查中自白，求刑3年。檢方在偵查過程發現，柯文哲與彭振聲涉及財產來源不明罪，另案偵辦中。

台北市前副市長彭振聲500萬交保金到位。記者張宏業／攝影
台北市前副市長彭振聲500萬交保金到位。記者張宏業／攝影
台北市前副市長彭振聲500萬交保金到位。記者張宏業／攝影
台北市前副市長彭振聲500萬交保金到位。記者張宏業／攝影

京華城 彭振聲 柯文哲

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