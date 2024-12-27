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湊3千萬讓柯文哲今重獲自由 黃國昌曝：陳佩琪的確沒足夠錢

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今開記者會，黨團總召黃國昌表示，昨深夜到今上午都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，目前柯文哲家中的確沒有足夠的錢處理交保。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今開記者會，黨團總召黃國昌表示，昨深夜到今上午都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，目前柯文哲家中的確沒有足夠的錢處理交保。記者張曼蘋／攝影

民眾黨主席柯文哲凌晨獲台北地院裁定3000萬元交保。民眾黨立院黨團總召黃國昌今表示，昨深夜到今上午都有跟柯文哲妻子陳佩琪保持密切聯繫，目前柯文哲家中的確沒有足夠的錢處理交保，但黨團已在台北地院門口跟支持者承諾不要擔心，民眾黨主要黨公職會努力籌錢，「今天絕對會把主席帶出來」。

民眾黨團今上午開記者會，黃國昌表示，對於所有關心柯主席、支持柯主席，也期待柯主席能重獲自由的朋友們表達深深感謝，全體委員得知柯文哲可以重獲自由消息，一方便對於北檢羅織入罪程序感到沉痛，另一方面也終於放下心中一塊石頭，可以看到柯主席走出來，再次感謝大家，不離不棄。

對於網路上有支持者發動捐款要「救阿北」，黃國昌表示，深深感受到所有支持者想要一起努力的熱情，也感謝願意幫助柯主席籌錢的人，但柯主席對於用在「公共事務」上的錢從不會轉做私人使用，柯文哲這條界線畫得很清楚，雖然柯文哲因為公共事務遭到賴清德總統追殺，但相信主席內心不希望造成大家負擔，昨離開北院時有跟大家報告，民眾黨主要公職會一起努力籌錢出來，今天接出柯主席，請所有支持者放心。

現場媒體追問柯文哲家中的金錢是否足夠繳交保金？黃國昌坦言，這件事雖涉及柯主席家的隱私，但昨深夜到今早上都有跟夫人保持密切聯繫，柯家中的確沒有足夠的錢處理這件事，但今天絕對會把主席帶出來，「主席如果知道為了讓他出來，讓大家在外面籌錢，他心裡會不好過。」

黃國昌最後強調，民眾黨黨主席是柯文哲，全黨上下今天只有一個目標，就是讓主席重獲自由。

京華城 柯文哲 民眾黨 陳佩琪 黃國昌

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