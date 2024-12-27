【重磅快評】柯文哲起訴之日 北檢受公審之時

柯文哲涉弊案，北檢終於演完第一季。起訴書洋洋灑灑，彷彿要製造磬竹難書之感。可惜不如鏡週刊精采，而且偵辦效率也不及三立電視，人家不到一個月就取得「鐵證」，一路引導檢方辦案。這本十萬字起訴書不只是柯文哲的罪狀，更是北檢扮演政治鷹犬最有力證明。檢方以excel文件作為收賄「鐵證」，那麼起訴書就是檢方「政治辦案」的自白書。

四個月來，檢方與柯文哲肉搏鬥智，最後只拿出「某時地親自收受1500萬」，沒有金流與具體人時地，唯一物證是隨身碟裡一個excsl檔案，而且還是推論記載「1500萬元賄款」。另外，檢方依柯P在大選傳訊黃珊珊「小沈已給過」推論有收賄。怎知簡訊所指不是政治獻金？若此簡訊是收賄證據，為何不追究黃珊珊是否合謀？

京華城案的起訴內容矛盾甚多，若非把政治獻金案同時偵結，藉柯文哲汲營政商關係撈金等投機墮落行徑，四案共求刑28.5年，怎能營造出第三大黨主席十惡不赦的形象？

柯文哲處理京華城案明顯圖利，但檢方起訴收賄並未找到有力證據。推論所得的1710萬，相對檢方認定業者獲利121億，對價關係不合理；相對於市議員應曉薇收受5250萬賄款，更是與影響力高下不符。檢方是真的不在意破綻，還是因背負「政治使命」，即便證據不足，也得入人於重罪？

此案不尋常在於，主角是第三大黨主席，賴總統的最大政敵。偵辦過程，特定媒體空前全程介入，起訴書幾乎就是特定媒體的報導合輯。政府默許檢方與特定媒體聯手辦案，進行認知作戰，不僅未審先判，還介入民眾黨事務，如判定柯文哲請辭信生效，挑起黨內內鬨。這背後若無強烈政治力干預，其誰能信？

北檢大辦四個月並未斬獲太多司法證據，但藉媒體認知作戰，搞倒民眾黨、裂解在野黨版圖已有成果。若與鄭文燦案華亞科案相比，更能看出柯案政治力斧鑿斑斑。

鄭案僅華亞科收賄五百萬，起訴書就有十萬字，證據包括行賄者承認犯行、現鈔物證和監聽錄音與照片等，桃檢依《貪污治罪條例》職務上行為受賄罪嫌起訴，求處12年重刑。柯案則是四案齊發，堆出十萬字起訴書。證據力遠不及鄭案，京華城部分，涉收賄1710萬，北檢依《貪污治罪條例》違背職務收賄，求處最高刑期10年。

鄭柯兩案政治操作最大差別在於，桃檢「大事化小」，偵辦另查到的六百多萬不明來源現金，並未同時調查，是否與本案有關或者是他案，都被壓下不表。反觀柯案，北檢連押四個月，極力擴張京華城案調查，連結政治獻金案所得，一併起訴加碼求刑至28.5年，形成「比民進黨還貪婪」的形象。

鄭案是收斂處理，管控政治後座力重傷民進黨。柯案則是株連全黨，要辦到寸草不生，再無民眾黨重起之時。

北檢不負使命，走險違法也要摧毀柯文哲白色人設。令人質疑為服務政治，司法的超然公正是何等廉價可棄。不過，賴總統連大法官都當作鷹犬使喚，北檢還能有多高尚？

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