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柯文哲被控收賄千萬遭起訴 扁夫妻昔收3億為何無罪？

北院裁定柯文哲交保 嘉義民眾黨小草力挺阿伯：續當黨主席爭清白

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
民眾黨嘉義黨員及小草相信「阿伯清白」，今年9月還辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」；不理柯被起訴，今表態支持柯文哲續任黨主席 。圖／報系資料照
民眾黨嘉義黨員及小草相信「阿伯清白」，今年9月還辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」；不理柯被起訴，今表態支持柯文哲續任黨主席 。圖／報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城等案，遭北檢以貪汙等罪起訴，求處28.5年重刑，台北地院凌晨裁定3千萬元交保；嘉義民眾黨黨員及小草們力挺「阿伯」續任主席，帶領大家，面對綠營政治追殺， 共度創黨最大危機。

本屆總統立委大選，民眾黨首次插旗嘉縣市參選，未提名立委候選人，柯文哲在民主聖地嘉市獲3萬9950票，得票率25.34%，在全國老化比例最高，黨派對立的嘉縣，獲得6萬7382票，得票率23.03，縣市得票數合計10萬7332票，又有嘉縣出身的不分區立委張啟楷，成為第三勢力政黨，與國民黨及民進黨兩大黨分庭抗禮。

柯文哲涉案被羈押4個月，嘉義未出現退黨，黨員及小草們相信「阿伯」清白，柯文哲剛被羈押，嘉義黨部曾出動2輛遊覽車北上聲援柯文哲，還在9月舉辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」。

柯文哲遭起訴，嘉義黨部說，部分小草激動北上到台北地檢署聲援阿伯，黨部未發動支持者北上，雖未出現黨員退黨，但有黨員不繳黨費，傳出柯文哲辭主席，黨部及小草們挺「阿伯」續任主席，帶領大家度過危機。

張啟楷2月接任嘉義黨部主委，宣示在地深耕、擴展組織、培育人才投入2026地方選舉，張帶著立法院長韓國瑜前親信、高雄市輪船公司前董事長黃文財到任，黃接任黨部執行長，柯文哲涉案被起訴，是否影響白營2026年嘉義地方選舉，引人注目。

黃文財說，綠營用檢廉司法工具追殺柯文哲，圖的是影響動搖部分挺柯文哲「小草們」，重回綠營懷抱，柯被起訴，相信柯清白的柯粉、小草們信心未動搖，就如當年扁迷們，更何況起訴書看不到柯收錢一槍斃命證據，還有諸多不合常理處，距下屆縣市長大選還有2年，政治效應還待觀察。

民眾黨嘉義黨員及小草相信「阿伯清白」，今年9月還辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」，今表態支持柯續任黨主席 。圖／報系資料照
民眾黨嘉義黨員及小草相信「阿伯清白」，今年9月還辦「嘉義新聲」開講活動聲援「阿伯」，今表態支持柯續任黨主席 。圖／報系資料照

京華城 柯文哲 民眾黨

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