裁定柯文哲交保…黃珊珊：阿北回家 這場仗現在才開始
民眾黨主席柯文哲被控涉犯收賄、圖利、侵占政治獻金、背信等4大罪，遭檢方起訴，台北地方法院昨晚起開移審庭，在今天裁定柯文哲交保。不過移審庭審理期間，場外「小草」陸續到場聲援，堅信柯文哲遭到誤陷。而在柯文哲確定交保後，民眾黨立委黃珊珊也在臉書貼文稱，「阿北回家，這場仗現在才開始」。
民眾黨立委黃國昌在今凌晨柯文哲獲交保消息確定後，對北檢外支持者宣講，「我們看到檢察官怎麼羅織罪名，我們相信在場，網路關心的每一個人，每一個關心第三勢力的朋友」。
黃國昌說，「我們從來沒有放棄過，但我們接下來還有更辛苦的仗要打，這不只是為了阿伯個人，這是為了我們深愛的土地，為了台灣的民主，為了台灣的法治，我們會一直跟阿伯」。
民眾黨立委張啓楷則氣憤表示，檢察官在裡面一直在拖延，唸他們早上公開的起訴書，唸到審判長都受不了了，提醒檢察官講重點。
張啟楷說，檢察官有3個人，第1個就講了50分鐘，講到後來還漏洞百出，稱1500萬是沈慶京的秘書去領錢，領了1600多萬。
「前後說法不一樣，100萬到哪裡去了？」張啟楷質疑，起訴書漏洞百出，內容空洞、蒼白，令人看了很生氣。
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