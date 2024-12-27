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裁定交保…柯文哲臉書再更新！檢證明「橘子根本不是什麼大帳房」

114學測社會／「非選是關鍵」訓練跨科思考 留意美國大選、政府打房

吳靜怡：橘子攸關金子 逃跑保住柯文哲的命根子

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）遭起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲（中）遭起訴求處重刑。圖／聯合報系資料照

民眾黨主席柯文哲京華城案、政治獻金案遭檢方求處重刑28.5年，台北地院今天凌晨裁定柯文哲3000萬元交保，場外守候的支持者歡呼感謝法官，政治評論員吳靜怡質疑，「如果沒有犯罪，柯文哲幹嘛要被判重金3000萬交保！」至於柯的隨行秘書「橘子」許芷瑜疑涉協助柯藏匿犯罪所得，在東窗事發前早一步因柯「下紙條」而開溜，吳靜怡說，「橘子攸關金子，逃跑保住柯文哲的命根子。」

柯文哲在法庭上否認檢方指控的犯行，強調檢方專挑對他不利事證延伸，對於所謂對「橘子」下紙條，柯文哲稱，便條紙是隨手寫的，但被扭曲。

吳靜怡今早在臉書發文批評，柯文哲寧願裝可憐，也要不要臉，柯文哲昨在法庭上用一貫的狡辯硬拗，對於自己犯罪事證一概否認，在自家搜出的行動硬碟就說檔案不是他的，面對檔案就說資料不是他做的，不否認拿錢就說錢沒有拿回家，自己寫的紙條就說自己英文單字寫錯了，講到木可和基金會又都說李文宗弄的，侵佔演唱會門票收益的部分說自己是木可旗下的藝人。

吳靜怡質疑柯文哲的說法，不否認所有證據和證詞，但全部都與自己無關，錢，都是陳佩琪，事，都是李文宗，「正常人對於柯文哲的抗辯聽得下去？」

吳靜怡表示，之前柯文哲豪語喊出：「我不贏台灣會完蛋」這次，柯文哲繼續情勒說出：「我跑了民眾黨就毀了」政治渣男的話，一再一再的重複自己無比重要，但事實是，就因為他，一再一再反覆摧毀深愛過他的人，「騙子能騙多久是傻子決定的，柯文哲像是騙子，那麼黃國昌絕對是出神入化的戲子，他們都在保住自己殘存的政治命根子！」

柯文哲在押時曾寄辭職信請辭黨主席，吳靜怡說，「提醒柯文哲，你的信送不到啦！有種自己出來開口趕快辭職，不要嘴饞又裝小心。」

京華城 吳靜怡 柯文哲 許芷瑜

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