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裁定交保…柯文哲臉書再更新！檢證明「橘子根本不是什麼大帳房」

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柯文哲臉書再更新！檢證明「橘子根本不是什麼大帳房」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨支持者昨晚在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P！」訴求。記者林伯東／攝影
民眾黨支持者昨晚在北院前替柯文哲發聲，支持者們舉起手板表達訴求，並喊著「放人」、「公開審理，釋放柯P！」訴求。記者林伯東／攝影

民眾黨主席柯文哲涉京華城等案遭起訴，凌晨獲北院裁定3000萬元交保。在等候交保期間柯文哲再更新臉書，強調柯文哲在法庭上捍衛自己的清白，強調威京集團7員捐的210萬是「合法政治獻金」，但檢方將威京集團主席沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，柯文哲也強調，在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

柯文哲臉書如下：

今晚在法庭上，我們終於看到了許久不見的柯主席，四個月過去，他的身形消瘦、面色憔悴，聲音因為長時間問訊變的沙啞，但柯主席依舊仔細聆聽檢方對他的指控，清楚的答辯，為自己捍衛清白。

在接押庭上，檢方還是沒有拿出任何直接有力的證據。幸好，我們聽到了柯文哲的說法：

一、210萬 #合法政治獻金，就是捐款，不但柯文哲被羈押前從未聽過，且與京華城容獎提高整整差了兩年。

二、檢方將沈慶京某個時間提領的現金，湊出接近1500的數字，指控成行賄，卻沒有任何收受的時間地點。

三、在檢方的起訴書裡，也證明橘子根本不是什麼大帳房。

但檢方卻用這些蒼白無力的證據羅織巨大罪名，查了四個月，問了80位以上的證人，編派故事。最後法官請問檢察官，還要查多久，才能讓案情晦暗不明程度降低？檢察官的回答竟是：再交叉詰問完所有證人，那恐怕還要一年！

辯護律師更進一步完整引據都市容積獎勵適用的法規，除了都市計劃法還有土管條例，提供20%容獎沒有違法！

柯文哲主席更直視檢察官，堅定地說：他從未如起訴書所言，有指示任何祕書去施加壓力、且如有這個祕書，檢方為何沒有任何人證？但種種對柯文哲有利的證據，檢察官都拒不採用。

更讓人瞠目結舌的是，檢察官一直釋放柯主席「拒絕出庭」、「拒絕配合調查」的消息。真相是，一開始檢察官 #竟然違法濫權提訊柯主席，不先發傳票，就多次在一大早、把完全沒有心理準備的柯文哲帶走，完全破壞司法正常程序。

柯文哲的辯護律師請法官明鑑：既然相關人士的手機早被查扣，所有對話被不斷翻找比對，還有什麼串證、滅證可能？還有什麼接押的理由？

柯文哲也明確表示，他對台灣民眾黨有責任，他絕對不可能冒著讓台灣民眾黨陷入危機的風險而逃亡。我們已經等了四個月，等待證據說話。既然沒有證據，那請讓司法還給當事人充分時間，真正釐清真相。

讓柯主席和他的辯護律師，有對等的武器為自己辯駁，給他為自己人生，一個最基本的公平防禦的機會。

台灣民眾黨 柯文哲 檢察官 許芷瑜

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