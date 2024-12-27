聽新聞
0:00 / 0:00
「收賄證據」將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃
民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案國際關注，北檢昨天偵查終結，台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書發表「台灣政治史上的一顆流星？」一文，他表示，檢方以柯文哲前市長涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信等4大罪名，具體求刑共28年6個月。消息傳來，震撼全台。案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防。如無意外，柯文哲將重獲自由，回到家人的懷抱。
柯文哲身為在野黨主席，游盈隆說，又曾在總統大選中獲得369萬票風光落選，柯文哲無疑是台灣重量級政治人物。如今遭遇重大司法案件，對個人及所屬政黨自然是極大的打擊。「他的政治生命結束了嗎？他的台灣民眾黨能屹立不搖嗎？」都是時下台灣社會最關心的問題。
北檢這次對柯文哲求處重刑，「刑度之重超出一般人想像」。游盈隆說，而其中最重要的涉嫌收賄證據，因時、地、物都不明確的情況下，北檢只能說是基於合理的懷疑而加以起訴，這部分在地院論辯時將成攻防重點，而法院是否全盤接受檢方指控，還很難說。
然而，游盈隆表示，除了涉嫌在京華城案收賄和圖利外，柯文哲的政治獻金疑雲對其個人形象和信譽之傷害，並不下於京華城案。面對檢方所指侵占公益及背信等罪名，證據相對充足，恐怕在劫難逃。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 京華城、政治獻金弊案共起訴 11人 柯文哲等罪名求刑一次看
▪ 柯文哲涉京華城等弊案遭求刑28年半 看168頁「起訴書全文」
▪ 昔抨財團「拿刀叉吃人肉」 柯文哲光是從沈慶京就撈1710萬
▪ 記者觀察／因直白爆紅…柯文哲魅力之所在 也是崩壞之所在
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言