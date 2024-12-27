「收賄證據」將成攻防重點 游盈隆：柯文哲1疑雲恐怕在劫難逃

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案國際關注，北檢昨天偵查終結，台灣民意基金會董事長游盈隆昨在臉書發表「台灣政治史上的一顆流星？」一文，他表示，檢方以柯文哲前市長涉嫌收賄、圖利、公益侵占及背信等4大罪名，具體求刑共28年6個月。消息傳來，震撼全台。案子將移交地院審理，接下來是至少3、4年的司法攻防。如無意外，柯文哲將重獲自由，回到家人的懷抱。

柯文哲身為在野黨主席，游盈隆說，又曾在總統大選中獲得369萬票風光落選，柯文哲無疑是台灣重量級政治人物。如今遭遇重大司法案件，對個人及所屬政黨自然是極大的打擊。「他的政治生命結束了嗎？他的台灣民眾黨能屹立不搖嗎？」都是時下台灣社會最關心的問題。

北檢這次對柯文哲求處重刑，「刑度之重超出一般人想像」。游盈隆說，而其中最重要的涉嫌收賄證據，因時、地、物都不明確的情況下，北檢只能說是基於合理的懷疑而加以起訴，這部分在地院論辯時將成攻防重點，而法院是否全盤接受檢方指控，還很難說。

然而，游盈隆表示，除了涉嫌在京華城案收賄和圖利外，柯文哲的政治獻金疑雲對其個人形象和信譽之傷害，並不下於京華城案。面對檢方所指侵占公益及背信等罪名，證據相對充足，恐怕在劫難逃。

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