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關鍵人「橘子」在逃 李艷秋：她不回來「證明柯文哲又貪又笨」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為民眾黨主席柯文哲（中）昨天上午被押解至北檢。記者季相儒／攝影
圖為民眾黨主席柯文哲（中）昨天上午被押解至北檢。記者季相儒／攝影

民眾黨主席柯文哲京華城等案，北檢昨天起訴柯文哲等11人，並對柯文哲具體求刑28年6月。而柯文哲秘書許芷瑜逃亡境外遭通緝。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專表示，柯案偵結有感，「柯主席求刑28年或1年，沒差，都要再見了」。

李艷秋說，「叫橘子回來吧！她不回來，證明柯文哲確實又貪又笨」，此外，某周刊同步放送案情，本案另一個被定罪的，是司法不公。

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，查出威京集團主席沈慶京與柯文哲⾃連任市長以來互動頻繁，除2018年台北上海城市論壇外，亦頻繁與沈慶京有公務以外互動，透過「橘子」許芷瑜安排⾏程，估計2019年7⽉⾄2022年市長卸任期⽌，至少7度至威京集團或信義區陶朱隱園豪宅與沈慶京聚餐，並多次在市長室接見沈慶京，檢方痛批柯文哲「毫不避嫌」。

京華城 柯文哲 民眾黨 沈慶京 許芷瑜

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